«مستقبل وطن» يناقش استعدادات «أمانة الغربية» للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم ثان طنطا التابعة لمحافظة الغربية، اليوم، اجتماعا تنظيميا بمشاركة الأمناء النوعيين، بحضور عابد زهرة أمين ثان طنطا، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

في البداية رحب علي زهرة، أمين ثان طنطا بالحضور، مؤكدا أهمية وحساسية المرحلة المفصلية في أحداث التاريخ، ونحن نستعد لاستحقاق دستوري مهم، تتعرض معه البلاد لهجمة شرسة تستهدف استقرار الوطن وسلامة أبناءه، ووقف مسيرة التنمية بعد أن قطعنا شوطا كبيرا لا يستهان به.

حزب مستقبل وطن

وأكد أمين ثان طنطا، ضرورة الوقوف صفا واحدا دفاعا عن الأرض التي تعتبر هدفا رئيسيا ومعبرا إلى كل دول الجوار، وكذلك الحفاظ على استقرار وأمن المواطن، واستمرار مسيرة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة، رغم المعوقات التي تواجه الدولة إثر موجة التضخم العالمية التي أدت الى تسارع ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يحدث ويستجد على الساحة العالمية، والعمل على التخفيف عن كاهل المواطن قدر المستطاع، متابعا: «مصر محفوظة بحفظ الله، وتحيا دوما بالمخلصين وللمخلصين».