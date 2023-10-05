وظائف بنك القاهرة بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

كشف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، للراغبين في التقديم لـ وظائف بنك القاهرة والحاصلين على مؤهل دراسي مناسب، في إطار حرص البنك على توفير وظائف خالية للشباب، لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل بمصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك القاهرة تفاصيل الوظائف الخالية في الإعلان الخاص بها، وتوضح السطور التالية، الشروط المطلوبة ومسؤوليات وظائف بنك القاهرة وكيفية التقديم لها، كما يلي.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- يكون مسؤولا عن التطوير والتحقق من صحة ومراجعة التصاميم المعمارية المفاهيمية والمنطقية والمادية؛ وإدارة الجوانب المعمارية للتصميم والسياسات والمعايير المستهدفة، والعمل بشكل استباقي لتحقيق بنية مستقرة وقابلة للحياة.

- يكون الدور متنوعًا، مع الجوانب الرئيسية بما في ذلك مساعدة المنظمة على تحديد التحديات التقنية وحلها ودعم المجالات المختلفة بخرائط الطريق لتحسين التوافق مع مبادئ الهندسة المعمارية.

- يصوغ بنية المؤسسة وخريطة طريق تكنولوجيا المعلومات التي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي التنظيمي وسياق التكنولوجيا واحتياجات العمل.

- يوفر الريادة في مجال التكنولوجيا والمجال لتطوير حل أعمال مقنع.

- يعمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والشركاء وبائعي المنتجات لصياغة بنية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى استراتيجيات الخدمة.

- مواءمة متطلبات العمل من خلال توفير القيادة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول تتضمن تقنيات ومنصات وتطبيقات متعددة.

- توفير إرشادات البنية المؤسسية، والاتصال مع أصحاب المصلحة وتوصيل المفاهيم التقنية بوضوح ودقة.

- تحديد وإنشاء وصيانة النماذج المعمارية التي تعكس بدقة تصميم وتفاعلات المنتجات والخدماتيحدد ويوصي بالحلول والمنتجات والخدمات لدعم أهداف العمل والمتطلبات الفنية.

- يوفر خطة لتكامل أنظمة وتقنيات متعددة ويوفر الإشراف أثناء التنفيذ.

- تحديد وإدارة وتخطيط معالجة الديون الفنية والمعمارية عبر المنظمة.

- التعاون مع القادة الفنيين وفرق التطوير لضمان أن تكون خطط العلاج قوية، ويمكن تسليمها في الوقت المناسب، وتتوافق مع خريطة الطريق المستقبلية للمؤسسة.

- تحديد الحل الأفضل مع الأخذ في الاعتبار البنية المستهدفة والمناظر الطبيعية AS-IS و(عند الحاجة) توقع قبول التنازل لتحقيق الأهداف قصيرة المدى.

- البحث المستمر عن التقنيات الحالية والناشئة واقتراح التغييرات عند الحاجة.

الشروط المطلوبة لـ وظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر/الهندسة أو درجة التكنولوجيا ذات الصلة.

- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير كميزة إضافية.

- أن يكون الحد الأدنى 5 سنوات في هندسة المؤسسات أو الحلول.

وعلى الراغبين في التقديم لـ وظائف بنك القاهرة، الدخول للصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.