9 فروع صرافة لـ«بنك القاهرة» في المحافظات.. التفاصيل الكاملة

افتتحت شركة كايرو للصرافة، المملوكة لبنك القاهرة الحكومي، فرعاً بمدينة المحلة الكبرى خلال الأسبوع الماضي ليكون بذلك عدد فروع الشركة 9 منتشرة في عدة من محافظات مصر.

بنك القاهرة أسس شركة كايرو للصرافة

وعمل بنك القاهرة على بتأسيس شركة كايرو للصرافة برأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومدفوع 100 مليون جنيه، إذ أن يسعى البنك المملوك للحكومة تقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة التى تعمل على توسيع قاعدة عملاء البنك وزيادة موارد النقد الأجنبى بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزى تحقيقا لأهداف الشمول المالى لرؤية مصر 2030.

وأرسل المركزي المصري للصرافات اللائحة التنفيذية لقواعد العمل المعدل للشركات والتي تتضمن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمرخص، وضرورة عمل دراسة لكل فرع جديد للصرافات.

وأصدر البنك المركزي في شهر مايو الماضي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، وتأتي هذه التعليمات في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإيمانًا بالدور المهم لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفى.

ويذكر أن أطلقت الشركة المملوكة لبنك القاهرة، فروعها فى القاهرة ، والبحيرة «فرع دمنهور»، وكفر الشيخ «فرع دسوق»، ومحافظة سوهاج «فرع سوهاج»، والغردقة وأسيوط، وشبين الكوم، والمحلة الكبرى وفرع مصر الجديدة بالقاهرة.