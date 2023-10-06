تسليم مساعدات لـ100 أسرة في ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ100 حالة مستحقة بمختلف المراكز والمدن والقرى لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم، وتلبية مطالب عدد من الحالات الإنسانية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

مساعدات للحالات الإنسانية في المنوفية

وجه أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية ولتخفيف العبء عن كاهلهم بقيمة ما يقرب من ربع مليون جنيه، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بتلك المناسبات العظيمة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مؤكدًا حرصه منذ توليه مسئولية المحافظة على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها وتنظيم سلسلة لقاءات دورية ويومية مع المواطنين للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

مؤكدًا على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ المنوفية يلتقي بالمواطنين ويوجه بمساعدتهم

ووسط أجواء من البهجة والسرور، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهًا وكيل وزارة الشئون الصحية بمخاطبة التأمين الصحي بشأن طفلان أعمارهم بين 8 و14 سنوات يعانوا من ضمور بالعضلات لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة لهم، وبحث إمكانية إجراء عملية جراحية لطالبة تعاني من انحناء بالعمود الفقري، وكذلك تحويل 5 حالات مريضة إلى مستشفيات الحميات والمخ والأعصاب وشبين الكوم التعليمي لتوقيع الفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما وجه بتسليم 4 كراسي متحركة لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير 2 جهاز تعويضي (ذراع، ساق) لحالتين من مركز بركة السبع، وتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات، فيما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات إنسانية لمساعدتهم علي تحمل متطلبات الحياة المعيشية، وتكليف وكيل وزارة التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد من الحالات على البطاقات التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة.