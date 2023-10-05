رئيس «كلى المنصورة»: مشروع البلازما خطوة إيجابية.. وفوائده عديدة لصحة المتبرع

قال الدكتور محمد غنيم، رئيس مركز كلي المنصورة، إنّ المشروع القومي لمشتقات بلازما الدم خطوة إيجابية، لكن هناك ملحوظة يجب الأخذ بها وهي أنّ التبرع بالدم يجب أن يكون تلقائي ومجاني.

وأضاف طبيب الكلى العالمي لـ«الوطن»، أنّ التبرع بالدم مفيد جدا للمتبرع بمختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب، حيث يعمل على تجديد نشاط النخاع العظمي لجسم الإنسان، لكن يجب ألا تقل فترة التبرع عن 5 إلى 6 أسابيع بحد أدنى.

وتابع غنيم، أنّ مشروع البلازما يسهم في توفير مشتقات علاج العديد من الأمراض المختلفة، نظرا لاحتواء البلازما على أجسام مضادة وبروتين يمكن استخدامها في العمليات بدلا من الدم، مؤكدا أنّ الفكرة الأساسية هي الحصول على الدم لاستخراج مكونات عديدة منه بشكل معين لاستخدامات مختلفة مثل كرات الدم حمراء للأنيمياء، والصفائح الدموية لعلاج التجلط وغيرها من المشتقات المختلفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدّث في كلمته خلال الجلسة الخاصة بمحور الصحة بمؤتمر حكاية وطن الذي عقد في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة عن المشروع العملاق الذي ينفذ بالشراكة بين الحكومة المصرية وجريفولز العالمية الرائدة في مجال أدوية البلازما منذ أكثر من 110 أعوام.