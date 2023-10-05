تقرير: عصابات قرصنة تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي لسرقة المستخدمين 

اكتشف خبراء وحدة معلومات البصمة الرقمية في شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الحماية الإلكترونية، سلسلة من المواقع على «شبكة الإنترنت المظلم»، يُشتبه أنها تبيع حسابات مزيفة للوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي (WormGPT)، وهي أداة مصممة لمحاكاة روبوت المحادثة (ChatGPT)، ولكنها مصممة لغايات الخبيثة، من ضمنها سرقة بيانات المستخدمين.

الدفع بعملات مختلفة

ونقلت تقارير إعلامية عن الشركة المتخصصة في الحماية الإلكترونية أن بعض الخصائص في هذه المواقع تشير إلى كونها عمليات تصيد احتيالي، فهي تعرض تصميمات وأسعارا متباينة، وتطلب الدفع بعملات مختلفة، ويطلب بعضها الدفع مقدماً للوصول إلى إصدار تجريبي من أداة (WormGPT).

وبينما لا يشكل هذا تهديداً مباشراً للمستخدمين، فهو يؤكد الشعبية المتزايدة لبدائل نماذج (GPT) بين مخترقي القبعة السوداء، ويبرز الحاجة إلى اختيار حلول أمن سيبراني قوية.

قدرات الذكاء الاصطناعي

ومع بدء ثورة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بدأت عصابات الجرائم السيبرانية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الخبيثة، وأصبح «الإنترنت المظلم» يحوي مجموعة واسعة من النماذج اللغوية المصممة خصيصاً لغايات الاختراق والقرصنة، مثل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، وتطوير البرمجيات الخبيثة، وهجمات التصيد الاحتيالي وغيرها.

وتعد أداة (WormGPT) أحد هذه النماذج اللغوية الشبيهة بأداة (ChatGPT)، لكنها تفتقد القيود والضوابط التي تحد من قدرة الأداة الأخيرة على أداء العمليات الخبيثة، مما يجعلها أداة فعالة للمخترقين «الهاكرز»، الذين يخططون لاختراق البريد الإلكتروني للأعمال مثلاً.

استغلال المنتجات والعلامات التجارية المشهورة

وبحسب التقرير فإنه غالباً ما يستغل المخترقون والمحتالون شعبية المنتجات والعلامات التجارية المشهورة لصالحهم، وأداة (WormGPT) ليست مستثناة من ذلك.

وعثر خبراء كاسبرسكي على مواقع إلكترونية وإعلانات في منتديات الإنترنت المظلم وقنوات (Telegram) غير المشروعة، يشتبهون بأنها مواقع تصيد احتيالي، إذ تستهدف هذه المواقع المجرمين السيبرانيين، وتقدم لهم وصولاً مزيفاً إلى أداة الذكاء الاصطناعي الخبيثة (WormGPT).

جميع هذه المواقع مصممة بشكل مشابه لصفحات التصيد الاحتيالي الاعتيادية، لكنها تختلف عن بعضها كثيراً من عدة جوانب، فتختلف هذه المواقع بتصاميمها وأسعارها وطرق الدفع التي تقبلها، بدءاً من العملات المشفرة، وهي طريقة الدفع التي اقترحها مطوِّر (WormGPT) الأصلي، إلى بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية.