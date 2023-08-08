احذر قراصنة الذكاء الاصطناعي.. تسرق كلمة السر بصوت النقرات

تطور الذكاء الاصطناعي وتقدمه في خلال الفترة الأخيرة الماضية، ما قد أدى إلى زيادة قدراته في استخدام تقنيات التجسس والاختراق، وتعد واحدة من هذه التقنيات هي القدرة على سرقة كلمات المرور من خلال استماع لصوت النقر على لوحة المفاتيح، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الذكاء الاصطناعي يحلل أنماط النقر

وفي دراسة أجراها باحثون بريطانيون من جامعات درم وسري ورويال هولواي، توصلوا إلى أنّ الميكروفونات قادرة على استشعار وتحليل أنماط النقر على لوحة المفاتيح.

وتم تدريب الذكاء الاصطناعي من قبل الباحثين عن طريق النقر على 36 مفتاحًا على لوحة مفاتيح جهاز «ماك بوك برو 25» لمدة 25 مرة.

وخلال التجربة، تم تسجيل الصوت الناتج عن النقر على مفاتيح لوحة المفاتيح، وتم نقل هذا التسجيل إلى أداة الذكاء الاصطناعي، باستخدام تقنيات التعلم العميق وتحليل الصوت، تمكنت الأداة من تحديد نمط معين لكل مفتاح على لوحة المفاتيح.

ولإثبات فرضيتهم، وضع الباحثون هاتف آيفون على بعد 17 سم من حاسوب ماك برو، واستخدموا هذا الهاتف لتسجيل صوت شخص ينقر على المفاتيح.

وفي سياق الدراسة، استخدم الباحثون برنامج زووم لتسجيل أصوات النقر على مفاتيح حواسيب محددة، وتمت دراسة وتحليل هذه الأصوات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج دقة تصل إلى 93 في المئة في تحديد الأنماط الفريدة لكل مفتاح.

طرق الحماية من قراصنة الذكاء الاصطناعي

يمكنك حماية نفسك من نوع القرصنة الجديد هذا من خلال تعلم الكتابة باللمس، ويمكنك العثور على العديد من مواقع الويب التي تعلم ذلك مجانًا، لكنك تحتاج إلى وقت للتدرب.

وأيضًا، يمكنك استخدام برنامج يستنسخ أو يصفي أصوات ضغطة المفاتيح، بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي لعب الضوضاء البيضاء إلى تشويش دقة برنامج الذكاء الاصطناعي.

وهذه التقنية جديدة نسبيًا، لذلك من غير المحتمل أن تواجه قراصنة يستخدمونها ضدك، ومع ذلك، يجب أن تدافع عن نفسك ضد الأساليب التقليدية مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال.