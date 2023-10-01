«الثقافة» تعلن بدء التقديم لجائزة المبدع الصغير 2024

كشف المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، عن الفروع والموضوعات التي يجرى التقدم لها للحصول على جائزة الدولة للمبدع الصغير، في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023.

فئات جائزة المبدع الصغير

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين، كما يلي.

الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أما عن شروط التقديم إلى جائزة الدولة للمبدع الصغير، فهي كما يلي.

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية.

4- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانٍ.

5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

9- حال العمل الجماعي في فرعي «التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية» يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. «الحد الأقصى للعمل المشترك 3 أشخاص»، وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

10- تُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين، الأولى لفرز الأعمال المقدمة، والثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى، ويتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

12- حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة حال الحصول عليها.

13- حال وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

14- يتم التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة www.ckp.eg.

15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

ويمكن الدخول على صفحة جائزة الدولة للمبدع الصغير عى فيس بوك أو الموقع الإلكترونى www.ckp.eg أو التليفون - واتساب (01559919944).