آيتن عامر بعد تعرضها لوعكة صحية: «درجة حرارتي وصلت لـ40»

طمأنت الفنانة آيتن عامر جمهورها على صحتها بعد أن نشرت صورة لها في المستشفى، عقب إعيائها الشديد خلال تصوير فيلم «درويلة» الذي يجرى تصويره حاليا.

آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية

وقالت آيتن عامرفي تصريحات لـ«الوطن» أن التعب بدأ معها منذ ما يقرب من يومين خلال تصوير فيلم درويلة: «تعبت للغاية لم أكن قادرة على الحركة ووصلت درجة حرارتي 40، اضطررت لعدم إيقاف التصوير، وأن أستكمل التصوير وأخذت عدد كبير من المضادات الحيوية».

نشاط فني لـ آيتن عامر

يذكر أن آيتن عامر تنتظر حاليا عرض عدد من مسلسلاتها الجديدة، من بينها الجزء الثاني من «عنبر 6» و«مغلق للصيانة»، كما أنها تواصل تصوير فيلمي «الجنينة» و«عنب».

وطرحت آيتن عامر قبل 3 أسابيع أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم اكشف، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور.