أيتن عامر تحقق ربع مليون مشاهدة بأغنية «اكشف»

حققت الفنانة أيتن عامر ربع مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة اكشف، التي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «اكشف» من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

إشادات الجمهور بأغنية اكشف

ونالت أغنية اكشف لأيتن عامر إشادات الجمهور والذي وصفها بخفيفة الظل، إذ قال أحد المتابعين: «الأغنية تحفة من تألق لتألق، وقال آخر: كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر».

أيتن عامر تروج لأغنية اكشف

روجت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيتها الجديدة اكشف قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».