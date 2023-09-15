جمهور أيتن عامر يشيد بأغنية «إكشف»: دمها خفيف

أشاد جمهور الفنانة أيتن عامر، بأغنيتها الجديدة «إكشف» التي طرحتها منذ ساعات وحققت مشاهدات جيدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية إكشف من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

تعليقات الجمهور على أغنية «إكشف»

وكانت أيتن عامر، أعلنت عن تصدر الأغنية «إكشف» التريند، وذلك بعد ساعات من طرحها.

وعلق جمهور الفنانة على نجاح الأغنية، حيث قال متابع: «تجنن في التمثيل وكمان أبهرتنا في الغناء، الأغنية كتير حلوة».

وعلق آخر: «ألف مبروك الأغنية تحفة من تألق لتألق».

وقال أحدهم في تعليقه: «كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر»، وأضاف آخر: «عسل يا أيتن والكلام دمة خفيف واللحن مناسب وجميل».

طرح أغنية «إكشف»

كانت الفنانة أيتن عامر، قد أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرح أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان «إكشف» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكتبت قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة (إكشف) على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».