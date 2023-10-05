60 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 60 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1440 سائحا من مختلف الجنسيات، بحسب ما قال أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

بدء موسم السياحة الشتوي

وأوضح «الطيب» أن البالون الطائر يشهد رواجا هذا الأيام تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي، الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر الجاري، إذ تحلق عشرات الرحلات يوميا بمئات السائحين للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم التاريخية والأثرية فوق سماء المدينة.

التحليق وقت شروق الشمس

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن البالون الطائر يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب المدينة، في تمام الخامسة والنصف صباحا للحاق بمشاهدة لحظة شروق الشمس وهى أمتع اللحظات.

تصنف ضمن سياحة المغامرات

وأشار إلى أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات الرائعة، والتي يعشقها السائحون لأنها تشبع فيهم روح المغامرة والإثارة والتشويق، لأن البالون يحلق وفقا لاتجاهات وطبقات الجو المختلفة فيقلع من المطار ويهبط في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.