انقطاع المياه عن بعض المناطق في الأقصر السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن مناطق «الزينية قبلي - الزينية بحري - الصعايدة» يوم السبت المقبل 7 أكتوبر من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، وذلك نظراً لأعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة.

تدبير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه الأقصر، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام في حال طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام:

125 من أى شبكة أو هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

معالجة مياه الشرب والصرف الصحي

وفي سياق منفصل، شارك المهندس سالم أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في المؤتمر والمعرض الدولى للمياه والصرف الصحى والبنية التحتية بقاعة المنارة مركز مصر للمؤتمرات والمعارض لمناقشة كل ما هو جديد ومبتكر فى مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وإدارة حمأة الصرف الصحى وإدارة الصرف الصناعى وتكنولوجيات معالجة الصرف الصحى فى التجمعات الصغيرة.