معلومات عن الكاتب النرويجي جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل للأدب، فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة العام الحالي، إذ يتمتع الكاتب المولود في عام 1959، بمسيرة حافلة في عالم الأدب.

جون فوس يفوز بجائزة نوبل للأدب

الكاتب النرويجي جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023، واحد من أهم الكتاب في قارة أوروبا، إذ بدأ مسيرته منذ ما يقرب من 40 عامًا، كتب خلالها الروايات والمسرحيات والقصائد والقصص والمقالات وكتب الأطفال، كما تُرجمت أعماله الحائزة على جوائز إلى أكثر من 50 لغة، وعُرضت مسرحياته أكثر من ألف مرة بجميع أنحاء العالم.

ويعتبر فوس واحدًا من أهم الكتاب النرويجيين المعاصرين، وحصلت روايته «ثلاثية فوس»، على جائزة «المجلس الاسكندنافي للآداب»، وهي أرفع جائزة للأدب الاسكندنافي، وتُمنح للروايات الصادرة في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا.

جوائز حصل عليها جون فوس

وحصل جون فوس على العديد من الجوائز قبل جائزة نوبل، مثل المجلس الشمالي للأدب، دوبلوج للأدب، نيشان القديس أولاف من رتبه قائد فارس لمجهوداته في الأدب، ووسام الاستحقاق الوطني، وجائزة براج.