فحص 319 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة طبية شاملة بالوحدة الصحية بالصواف التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك.

جاءت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 25 حالة و20 حالة أسنان وإجراء تحاليل لعدد 20 حالة وتطعيم 29 طفل، بالإضافة الي 225 حالة ما بين صحة مرأة وأورام واعتلال وتثقيف ومتابعة حملة 100 يوم صحة.

وشهدت القافلة تقديم خدمات بيطرية حيث تم تحصين وتجريع 290 رأس أغنام ضد مرض الطاعون والديدان المعوية، ورش 50 رأس أبقار وجاموس ضد الطفيليات الخارجية، كما تم مشاركة إدارة أوقاف كوم حماده وحضور الفريق المسرحي بالمدرسة الإعدادية بالصواف.

جهود محافظة البحيرة في تنفيذ القوافل

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.