«التعليم» تهنئ المدرس بيومه العالمي: تحية لأصحاب الرسالة السامية

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تهنئة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، قائلا: «أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات، لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا، كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرا طيبا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم، فالمعلم صاحب رسالة سامية، يعمل على رقي المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية».

كما وجّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، التهنئة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قائلا: «المعلم هو نبراس الأمة الذي يهتدي بنور علمه الأجيال، فهم صنّاع الأجيال ونبض الأمة، كل عام وحضراتكم بكل خير، ونفع الله بكم البلاد والعباد في اليوم العالمي للمعلم، الذي يبني العقول والأجيال بل والأمة كلها».

وقال سلومة: «أجمل وأرق التهاني لمعلمي ومعلمات مصر صانعي الأجيال الذين ترتقي بهم الأمم، ويعلو شأنها، وهم النبراس الذي يضيئ الطريق للبشرية جمعاء».

كما وجّه أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، قائلا: «المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم التي تتسلح بالعلم والعمل الجاد»، معربا عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب».

وأشار إلى دور المعلم الرائد في بناء الأجيال وتكوين الشخصية المصرية السوية، فهم حجر الأساس في بناء الأجيال وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلا زاهرا لوطننا الحبيب، فالمعلمون يحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامي، بجانب سعيهم الدؤب لغرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا، فالمعلمون ينجزون العمل في جميع المواقف فهم جنود مجندة للصالح العام يعملون علي قلبرجل واحد من أجل مستقبل مصر.

وأكد موسى، أنّ مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تعتز وتفتخر بجميع معلميها، وتثمّن جهودهم المخلصة في مسيرة بناء جيل الغد، قائلا: «المعلمون ثروة وطنية وعطاؤهم مستقبل وطن».