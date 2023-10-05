«التعليم» توجّه المديريات بمراجعة بيانات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بمراجعة وتدقيق بيانات تخفيض أو إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية، وفق المستندات المقدمة، ووفقا للقرار الوزاري 113 لسنة 2023 الخاص بالمصروفات الدراسية.

تسجيل بيانات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

وكشفت وزارة التربية والتعليم في خطابها، عن تسجيل واستكمال بيانات الملف الإلكتروني الصحي والاجتماعي للطلاب الموجود باستمارة التلميذ الإلكترونية، والقيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من المهام المكلفين بها، والانتهاء من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على مستوى الصفوف بها من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك.