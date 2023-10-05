«التعليم» توجه المديريات بالانتهاء من الإحصاء الاستقراري للطلاب والمعلمين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي الحالي، واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني في موعد غايته منتصف أكتوبر 2023.

اعتماد الإحصاء الاستقراري

وأكدت الوزارة أنه يحظر على مسئولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، اعتماد الإحصاء الإستقراري لأي مدرسة دون استلام الاستمارات الورقية من المدارس، مستوفاة كل التوقيعات مع تأكيد ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة «أعداد الفصول - أعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي».

وشددت على الانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالإدارة التعليمية، لضمان الدخول على الاستمارة الإلكترونية لبيانات المدرسة واستمارة بيانات المعلمين والإداريين (نظام إدارة الموارد البشرية) واستمارة بيانات التلميذ باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لمسؤولي وحدات المعلومات المدرسية.