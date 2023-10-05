رابط نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم.. تظهر اليوم

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين.

إعلان نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة عبر الرابط، ومن المقرر أن يعلن الجهاز نتيجة باقي المحافظات تباعا.

فتح التظلمات على نتيجة المسابقة غدا

كما وجّه رئيس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التظلم للمتقدمين بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا ولمدة أسبوعين، والاستعداد لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024.