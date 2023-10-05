وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

قدّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن العاملين في الوزارة، أسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ التاريخ سيظل شاهدا على ما قدمته قواتنا المسلحة الباسلة من بطولات وتضحيات غيرت مجرى التاريخ، وكتبت فيه بأحرف من نور أبهى معاني الوفاء والتضحية لصون الكرامة الوطنية، وستبقى هذه الملحمة العسكرية المصرية العظيمة رمزا ملهما للمصريين في تجاوز التحديات.