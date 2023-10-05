«التعليم» تبدأ تنفيذ أعمال تقييم طلاب المدارس الفنية بمنهجية الجدارات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التعليم، بشأن الاستعداد لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني، في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

وجاءت أعمال التقييم كما يلي.

تكليف لجنة لمتابعة منهجية الجدارات

- ضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

- متابعة مدى مطابقة تقييمات وحدات البرامج للخطة الزمنية للتقييم.

- التأكيد على فعالية دور المحققين الداخليين، ولجنة التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.

- متابعة مدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي.

- تكليف لجنة متابعة منهجية الجدارات بالمديرية بمهام متابعة المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل ووفقا للضوابط والمهام المرفقة، للوقوف على مدى استعداد المدارس الفنية لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني.

فحص ودراسة الاعذار المرضية والقهرية للطلاب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مهام اللجنة لضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، كما يلي.

- متابعة أعمال التقييم والتحقق لضمان تطبيقها طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

- التأكد من فعالية دور المحققين الداخليين ومتابعتهم وتقديم الدعم والتغذية الراجعة، بالتواصل مع الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

- متابعة أعمال لجان التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.

- فحص ودراسة الأعذار المرضية والقهرية للطلاب قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

- متابعة تكليفات المحققين الخارجيين ومدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي وتنفيذها.

حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية

- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بالمدارس الفنية التي تم إرجاء نتائج تقييم البرامج بها.

- حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية للبرامج بالمدارس الفنية وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وفق المواعيد المحددة لاعتماد النتائج.

- تقييم أداء منظومة التقييم والتحقق بالمدارس في نهاية العام الدراسي.