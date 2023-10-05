أحمد الخطيب يطالب بإنتاج مسلسل عن حرب أكتوبر: «عظمتها أكبر مما نتخيل»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ هناك حاجة إلى إنتاج مسلسل عن حرب أكتوبر المجيدة، لأن عظمتها أكبر مما نتخيل.

وأضاف «الخطيب»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «رسالة وطن»، المًذاع عبر «الراديو 9090»: «الجيش المصري لديه قواعد صارمة، ونحتاج إلى التعبير عن أفكار وقصص الحرب، والحكاوي عن حرب أكتوبر لن تنتهي».

وتابع الكاتب الصحفي: «لما اتعمل مسلسل رأفت الهجان، هزّ الملايين في مصر والوطن العربي، فما بالنا لو خرجت قصص من هذه المعركة العظمى وهي حرب أكتوبر، ولدينا مسلسل الاختيار الذي فجّر الإحساس بالوطنية، فالإعلام والدراما يمكنهما فعل الكثير في هذا الصدد».

وفي السياق نفسه، قال اللواء الدكتور طه محمد السيد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة إنتاج أعمال فنية تتناول بطولات المصريين في حرب أكتوبر حتى تعكس حجم هذا العمل العظيم.