بينها الطماطم.. اعرف أقل الأسعار الرسمية اليوم الأربعاء

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزاء، أقل الأسعار في المنافذ للخضروات بأنواعها، باعتبارها واحدة من السلع الاستراتيجية التي تحظى بإتمام الجميع.

وفي هذا الصدد توضح الوطن في التقرير التالي أقل الأسعار في المنافذ، كما يلي.

أقل الأسعار الرسمية في المنافذ

الطماطم أقل سعر 14.17 جنيه / كيلو في المنافذ الحكومية.

البطاطس أقل سعر 13 جنيها / كيلو في المنافذ الحكومية.

الليمون البلدي أقل سعر 13.5 جنيه / كيلو في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

البامية أقل سعر 48.33 جنيه / كيلو في المنافذ الحكومية.

أسعار الخضروات اليوم

وجاء أسعار الخضروات اليوم وفق بوابة الأسعار الحكومية، كما يلي.

الملوخية 11.82 جنيه.

ليمون أضاليا 13.5 جنيه.

اللفت 5.4 جنيه.

الكوسة 17.98 جنيه.

كرنب 23.82 جنيه.

القلقاس 16.82 جنيه.

قرنبيط 15.68 جنيه.

فلفل رومي 17.01 جنيه.

فلفل حامي 16.73 جنيه.

الفاصوليا 27.72 جنيه.

100 ربطة شبت بـ282.74 جنيه.

سبانخ11.96 جنيه.

البطاطا 7.92 جنيه.

بنجر 15.19 جنيه.

جزر أصفر 18.11 جنيه.

خس 24.15 جنيه.

خيار صوب 13.87 جنيه.

البصل 25.43 جنيه.

البسلة 19.86 جنيه.

الباذنجان الأبيض 11.29 جنيه.

الباذنجان الرومي 9.33 جنيه.

الباذنجان العروس 11.42 جنيه.