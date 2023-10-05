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وزير التعليم يوقّع قرارات تعاقد المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

كتب:

أميرة فكري
02:51 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وقّع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنّ الدكتور رضا حجازي، أكد أنّ المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستُتاح لهم الفرصة لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

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