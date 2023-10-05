رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة الأسبق عادل العدوي: مشروع البلازما «أمن قومي»

كتب:

أحمد أبوضيف
03:27 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتور عادل العدوي .. وزير الصحة الأسبق

الدكتور عادل العدوي .. وزير الصحة الأسبق

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع البلازما «أمن قومي»، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنها تستخدم في علاج  حالات مرضية صعبة، مثل أمراض الكبد والأورام والمناعة. 

مشروع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد العدوي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم هو إنجاز رائع في قطاع الصحة، مضيفا أن «جميع الدول تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سنوات عديدة،  وهناك مصانع لهذا الغرض في كل الدول المتقدمة، فالدم يفصل وتستخرج منه مكونات معينة لعلاج أمراض الكبد والأورام، وهو إنجاز وحلم كنا نسعى لتحقيقه منذ سنوات».

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي: نستهدف إنشاء 100 مركز ضمن مشروع إنتاج البلازما

السيسي: مصنع إنتاج البلازما يبدأ العمل في مصر 2026

مسؤول بـ«مشروع البلازما»: سنحقق الاكتفاء الذاتي لدعم المنظومة الصحية بمصر

التأمين الصحي بالغربية ينجح في إجراء جلسات فصل وغسيل البلازما لمرض الكلى
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.