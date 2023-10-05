وزير الصحة الأسبق عادل العدوي: مشروع البلازما «أمن قومي»

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع البلازما «أمن قومي»، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنها تستخدم في علاج حالات مرضية صعبة، مثل أمراض الكبد والأورام والمناعة.

مشروع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد العدوي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم هو إنجاز رائع في قطاع الصحة، مضيفا أن «جميع الدول تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سنوات عديدة، وهناك مصانع لهذا الغرض في كل الدول المتقدمة، فالدم يفصل وتستخرج منه مكونات معينة لعلاج أمراض الكبد والأورام، وهو إنجاز وحلم كنا نسعى لتحقيقه منذ سنوات».