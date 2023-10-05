أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، أنه تقرر إغلاق باب التحويل إلى كلية العلوم بجامعة الأقصر، اليوم الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023م، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم، ولن تقبل أية تحويلات بعد هذا الموعد.

كلية العلوم بطيبة

وأكد رئيس الجامعة، أن كلية العلوم بطيبة جامعة الأقصر، جرى تجهيزها بشكل نموذجي؛ طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة؛ لتخريج كوادر متميزة من طلاب العلوم، المؤهلين لسوق العمل، مشيرًا إلى أنها تضم عدة معامل بينها: «الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان»، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل

يذكر أنه لاتزال الفرصة متاحة أمام أبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة.

انتظام الدراسة بكلية الطب

وأجرى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بكلية الطب، والتي انطلقت بها الدراسة لأول مرة عام 2021.