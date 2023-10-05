عضو «اتحاد الصناعات»: تقليص حلقات التداول يساهم في خفض الأسعار

قال النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبا الصناع والتجار بضرورة خفض أسعار السلع بالأسواق، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التعاون معهم، لتوفير السلع وخفض أسعارها خاصة السلع الغذائية، والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير الدولارات المطلوبة لجلب السلع الأساسية، من خلال مبادرة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

تقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك

أضاف «الوليلي» في بيان اليوم، أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تغيير طريقة حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية، مطالبًا بتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وتشديد الرقابة الداخلية على السوق المصرية لمحاربة الغلاء، مطالبًا الحكومة متمثلة في وزارة التموين بشراء السلع من المصانع وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك بسعر مخفض بعيدًا عن غلاء وجشع أصحاب النفوس الضعيفة من التجار.

خفض أسعار الخدمات لتخفيف الأعباء على الصناع

وأكد الوليلي، أن الصناع يتحملون أعباء شديدة، مشددًا على ضرورة مساعدتهم على خفض تكلفة الإنتاج سواء بخفض الضرائب أو خفض أسعار الخدمات المقدمة لهم من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من العناصر التي تساهم في رفع تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع الرسوم التي يتحملها المستثمرين في مصر التي تؤدى لارتفاع تكلفة الإنتاج وتحميلها على السعر النهائي للسلعة.

مطالب بمبادرة تشجيع مصنعي السلع الغذائية والدوائية

وطالب الوليلي، الحكومة المصرية بمنح امتيازات للمصنعين المشاركين في مبادرة خفض الأسعار لضمان نجاح المبادرة، وتشجيع مصنعي السلع الغذائية والدوائية باعتبارها أهم السلع التي تمس حياة المواطنين، منتقدًا قرارات وقف تصدير بعض السلع المصرية حيث يؤدى ذلك لخسارة الأسواق الخارجية التي تم فتحها بصعوبة وتدمر مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة بشدة، في استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.