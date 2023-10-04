الغرفة التجارية بالقليوبية: أسعار السلع تنخفص في حالة تفعيل آليات السوق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين في غاية الأهمية، لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.

تفعيل آليات السوق

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الأسعار تنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع، ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.

تفعيل آليات السوق

وأشار إلى أنه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض أسعار السلع تلقائيا، موضحا أنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر، نظرا إلى أن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر اعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل.

وأوضح أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي ان يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.

أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض

وأشار إلى أن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجي في الأسواق، متوقعا أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

خفض أسعار السلع الأساسية

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزارء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.