«الأوقاف» تطلق مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن.. اعرف قيمة الجائزة

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة الأصوات الذهبية، لاكتشاف المواهب الصوتية في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية في ربوع مصر، مع تخصيص جوائز قيمتها نصف مليون جنيه.

مستويات مسابقة الأصوات الذهبية

وتنطلق المسابقة على 3 مستويات، الفرع الأول: مفتوح للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات،في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت.

الفرع الثاني: مفتوح للجميع من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت، والفرع الثالث: الصوت الذهبي في الابتهال الديني مفتوح للجميع.

اكتشاف المواهب من غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون

تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب من غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويجرى اختبار أبناء كل محافظة على حده، ثم يجرى تصعيد أوائل كل محافظة إلى التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف، مع منح شهادة مسابقة الصوت الذهبي على مستوى المحافظة أو الجمهورية للفائزين المعتمدين من رئيس القطاع الديني، والاستفادة بالأئمة والقراء المتميزين حفظًا وأداءً في صلاة التراويح والتهجد وقرآن العصر والسهرة حسب رغبة كل منهم في شهر رمضان المبارك 1445هــ، لمن يرغب من الفائزين في ذلك.

وعلى الراغبين في دخول الاختبار ممن سبق لهم التقدم عبر الموقع تأكيد رغبتهم على الرابط التالي، في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخه:

https://docs.google.com/forms/d/e/=sf