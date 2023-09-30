وزارة الأوقاف: تكريم طلاب النشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بالجيزة

كرَّمت مديرية أوقاف الجيزة الطلاب المتميزين المشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بحضور الواعظة جيهان ياسين، وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وقد قدم الطلاب العديد من الفقرات المتميزة في الاحتفال.

حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل

جاء ذلك احتفالا واحتفاء بالذكرى العطرة لميلاد سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك على هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ختام الاحتفال تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي، وإهدائهم الجوائز والأدوات المدرسية.

تكريم الموهوبين والمتميزين

أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للأطفال كان له أكبر الأثر في بناء الوعي الرشيد لأبنائنا وبناتنا، وأن تكريم الموهوبين والمتميزين يسهم في إعداد ثروة بشرية قادرة على مواجهة تحديات العصر، وتعزيز التفكير الابتكاري، واستخدام أفضل الوسائل لاستثمار تفوقهم، لإعداد كوادر المستقبل لقيادة بلادهم في جميع المجالات العلمية والتقنية والإنتاجية والخدمية