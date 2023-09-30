رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة الأوقاف: تكريم طلاب النشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بالجيزة

كتب:

رؤى ممدوح
01:20 م | السبت 30 سبتمبر 2023
ختام النشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بالجيزة

ختام النشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بالجيزة

كرَّمت مديرية أوقاف الجيزة الطلاب المتميزين المشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد موسى بن نصير بحضور الواعظة جيهان ياسين، وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وقد قدم الطلاب العديد من الفقرات المتميزة في الاحتفال.

حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل

جاء ذلك احتفالا واحتفاء بالذكرى العطرة لميلاد سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك على هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ختام الاحتفال تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي، وإهدائهم الجوائز والأدوات المدرسية.

تكريم الموهوبين والمتميزين

أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للأطفال كان له أكبر الأثر في بناء الوعي الرشيد لأبنائنا وبناتنا، وأن تكريم الموهوبين والمتميزين يسهم في إعداد ثروة بشرية قادرة على مواجهة تحديات العصر، وتعزيز التفكير الابتكاري، واستخدام أفضل الوسائل لاستثمار تفوقهم، لإعداد كوادر المستقبل لقيادة بلادهم في جميع المجالات العلمية والتقنية والإنتاجية والخدمية

اقرأ المزيد:

«الأوقاف» تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء»

وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه سنويا لخدمة القرآن الكريم

إنجازات «الأوقاف» في الربع الأول من 2023.. تخصيص 170 مليون جنيه لخدمة المجتمع

تنظيم قافلة دعوية من «الأوقاف» و«الأزهر» لمساجد واحة سيوة

«الأوقاف» تعلن خطب شهر أكتوبر 2023.. بينها فضل إغاثة المكروبين

خالد الجندي: وجود واعظات الأوقاف حل معضلة في غاية الخطورة

وكيل وزارة الأوقاف: المدرسة كيان عظيم لكن المنزل أساس تربية الطفل

وكيل وزارة الأوقاف: البناء الفكري للطفل لا يقل أهمية عن الإنفاق المادي

وكيل «الأوقاف»: لابد من وجود تعاون أسري للوصول بالأبناء إلى بر الأمان

خلال لقائه بوزير الأوقاف.. مفتي جمهورية القمر يثمن تكريمه من الرئيس السيسي