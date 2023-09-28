وكيل وزارة الأوقاف: المدرسة كيان عظيم لكن المنزل أساس تربية الطفل

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوى، إنه بالرغم من أن المدرسة كيان عظيم ومكان للتربية، ولكن إن لم يكن هناك تأسيس للطفل في المنزل فإنه سيكون هناك قصورا في تربيته.

المنزل أساس التربية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال لقائه على قناة «الناس»، «المنزل هو الأساس، كما أن السنوات الأولى في العمر مهمة جدًا، لأنه ليس هناك شيئًا يعوض حنان الأم، ويجب على الأم الا تتخلى تتخلى عن دورها كأم، وأن تجلس مع ابنتها وتسمعي منها وتشاركها حياتها، وكذلك الأبن».

وتابع «فيه حاجات لا ينبغي أن يمنعنا الحياء من أبنائنا أن نتحدث معهم فيها، لأن دي طبيعة البشر، وربنا خلقنا كده، بدل ما أسيب ابني يدور على حد تاني يديله معلومة غلط».

واستكمل حديثه قائلًا «سيدنا النبي بيقول، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، ولو أنا قادر أريح زوجتي أريحها، أنا ممكن أقبل كزوج أن أتنازل عن حقوق ليا وممكن زوجتي تقبل تتنازل عن حقوق ليها في سبيل استقرار المنزل، ومتقفوش للناس كأنكم أوصياء للناس، سيبوا البيوت باللي فيها، وفيه ناس ممكن تسمع وبسببكم تكون حياتهم جحيم».