أسعار اليورو اليوم الجمعة 6-10-2023

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة6-10-2023، ثباتًا في سعر الصرف وهو السعر الذي ظل ثابتًا ولم يتغير منذ تعاملات شهر سبتمبر الماضي، كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر اليورو حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحسب خبراء مصرفيون.

سعر اليورو اليوم الجمعة

وأعلنت المواقع الرسمية التابعة للبنوك عن استقرار سعر صرف اليورو في البنوك الحكومية والخاصة.

«الوطن» تنشر سعر اليورو اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك، وهي كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 32.49 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- وسجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 32.46 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- كما يسجل سعر اليورو اليوم الجمعة6-10-2023 في البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه للبيع أما سعر الشراء 32.74 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.62 جنيه شراء و 32.72 جنيه بيعًا.

سعر اليورو في ميد بنك

- وسجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة6-10-2023 داخل ميد بنك يبلغ 33.56 جنيه للبيع و33.09 جنيه للشراء.