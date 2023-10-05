سجل سعر الیورو الیوم الخميس 5-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ جاء أعلى سعر للشراء 33.23 جنيه والأقل بـ32.8 جنيه، وبالنسبة للبيع يتراوح بين 33.71 جنيه و32.42 جنيه.

ونرصد في السطور التالية سعر الیورو الیوم الخميس 5-10-2023 في البنوك المصرية، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الیورو الیوم فى البنك الأھلي المصري

جاء سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.14 للشراء، و32.49 جنيه للبيع.

سعر الیورو الیوم بنك مصر

سعر اليورو اليوم بنك مصر، نفس المبلغ في البنك الأهلي أي الشراء 32.14 جنيه، والبيع 32.49 جنيه.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد، بالنسبة للشراء 32.24 جنيه، والبيع 32.55 جنيه.

سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 32.24 جنيه، والبيع 32.61 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، الشراء 32.38 جنيه، والبيع 32.52 جنيه.