سعر اليورو اليوم الجمعة 29-9-2023 في البنوك

سجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023 بالبنوك المصرية، بحسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة؛ ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء.

«الوطن» ترصد سعر اليورو اليوم الجمعة29-9-2023 في عددٍ من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 29-9-2023 في البنك الأهلي المصري 32.73 جنيه للشراء، و32.87 جنيه.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.31 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم الجمعة29-9-2023، نحو 32.32 جنيه شراء، و32.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 32.72 جنيه للبيع و32.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم 32.50 جنيه شراء و32.72 جنيه للبيع.