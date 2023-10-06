نصيب المطلقة من معاش والديها.. يُصرف بالشهر الثاني

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها، موضحة أنه بحسب القانون رقم 148 لقانون التأمينات لسنة 2019، يحق للمطلقة أن تحصل على معاش والدها ووالدها في حالة وفاتهما، منوهة بأن هذا يأتي في إطار المزايا والخدمات التي تحرص الهيئة على تقديمها للمواطنين مستحقي المعاشات، نظرًا للظروف التي تمر بها المرأة المطلقة.

«الوطن» ترصد في السطور التالية، نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها، وبحسب ما أوضحته الهيئة القومية للتأمنيات الاجتماعية.

نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها

وأوضحت الهيئة القومية لتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمرأة المطلقة أن تحصل على معاش والدها ووالدتها بداية من الشهر التالي لطلاقها، بشرط ألا يكون متوسط دخل الابنة المطلقة من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

نصيب المرأة المطلقة من معاش والدها

وأفاد القانون رقم 148 لسنة 2019 للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وجود أبنة واحدة للمتوفي مستحق المعاش، تحصل على ثلثي قيمة المعاش، وعند وجود أكثر من أبنة للمتوفي مستحق المعاش يحصلن على المعاش بالكامل ويوزع بالتساوي، وفي حالة وجود أرملة للمتوفي «والدة وابنة واحدة» تحصل الأبنة على نصف المعاش، والأرملة على النصف الآخر.

ونوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه في حالة عدم وجود ورثة للمتوفي غير الأرملة، تحصل على 75% من قيمة المعاش.

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الرسمي لها، والتي تسهل على المستفيدين عملية الحصول على خدماتهم، ومن أبرز تلك الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني للمؤمن عليه، من خلال زيارة موقع الهيئة واتباع عدد من الخطوات البسيطة.