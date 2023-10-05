جمعية الأورمان تخصص وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجا في سوهاج بقيمة 20 مليون جنيه

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تسليم شيك الدفعة الرابعة بقيمة 4 ملايين جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضمن مبادرة «سقيا الماء من جمعية الأورمان» لتوصيل مياه الشرب النظيفة للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي المبلغ المقدم من الأورمان 20 مليون جنيه، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود جمعية الأورمان والقائمين على المبادرة، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.

5000 آلاف وصلة مياه بتكلفة 20 مليون جنيه

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن جمعية الأورمان خصصت مبلغ 20 مليون جنيه مقسمة على أربع دفعات بلغت قيمة الدفعة الأولى 4 ملايين جنيه وقيمة الدفعة الثانية 8 ملايين جنيه والدفعة الثالثة بقيمة 4 ملايين جنيه والدفعة الرابعة 4 مليين جنيه لتنفيذ 5000 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية.

جمعية الأورمان: المبادرة تستهدف جميع قرى المحافظة

في السياق ذاته، وجه محمد سعد مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج، على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية لخدمة المجتمع الأهالي في سوهاج، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، دون استثناء، بشرط استحقاق تقديم الخدمة، حيث يتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وشركة مياه الشرب بسوهاج، لضمان وصول الدعم للمستحقين، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين، من أجل توفير كوب مياه نظيف لهم، مشيرًا إلى التنسيق مع المكتب الرئيسي لجمعية الأورمان لمد العمل بالمبادرة داخل محافظة سوهاج لتصل إلى 30 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

تكلفة مبادرة «سقيا الماء» تصل لـ100 مليون جنيه

جدير بالذكر أن مبادرة «سقيا الماء من جمعية الأورمان»، تم إطلاقها في نوفمبر 2021، خلال مؤتمر تحضيري بحضور محافظ سوهاج، ووزراء «التنمية المحلية، والتموين، ونائب وزير الإسكان»، ومحافظي «أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم»، حيث تستهدف توصيل مياه الشرب النظيفة بتكلفة 100 مليون جنيه، للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات الخمسة المستهدفة، نصيب سوهاج منها 20 مليون جنيه.