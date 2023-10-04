«مياه سوهاج» تناقش موقف الوصلات المنزلية في قرى «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديري العموم، لمناقشة موقف الوصلات المنزلية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه سوهاج، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الشركة ضد المتعدين على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم استعراض أهم البرامج التكنولوجية التي استحدثتها الشركة في مجال خدمة العملاء ونظم وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق رضا العملاء، وكذلك عرض أهم الأعمال التي تتم بصندوق الرعاية الصحية للعاملين واللجنة الرياضية.

تكريم العاملين المتقاعدين بمياه سوهاج

وأوضحت إنجي جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، تقديرا من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانونية لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم، وذلك في لفتة تقديرية عرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير.