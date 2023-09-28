استعدادا للدراسة.. توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض المدارس في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عدة إجراءات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، تشمل توصيل المياه والصرف صحي للمعاهد والمدارس.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يجري الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ25 مدرسة و13 معهدًا أزهريًا بقيمة 15.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه بنهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من التوصيل وتشغيل الوصلات، لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للطلاب.

المدارس والمعاهد الأزهرية المستهدفة بسوهاج

في السياق، قال المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات بمياه سوهاج إن المدارس والمعاهد الأزهرية المستهدفة لتوصيل وصلات المياه والصرف الصحي كالتالي:

- مدرسة بيت علام الاعدادية بمركز جرجا.

- مدرسة الشهيد السايح الابتدائية بمركز المراغة.

- مدرسة كوم العرب الاعدادية بمركز طما.

- مدرسة الجهاد الابتدائية بمركز جهينة.

- مدرسة نجوع الريياينة بمركز ساقلتة.

- مدرسة الشهداء الابتدرئية بمركز سوهاج.

- معهد أبو سديرة الابتدائي بمركز طهطا.

- معهد بني حميل الثانوي بمركز البلينا.

- معهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام.

- معهد فتيات فاوجلى بمركز ساقلتة.

- معهد نزة المحزمين الابتدائي بمركز جهينة.

- معهد فتيات بنى هلال بمركز المراغة.

تحليل مياه الشرب بالمدارس

وأكد الكيميائى منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة وإجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجي والميكروسكوبى للعينات ورفع عينات من الخزانات العلوية، للتأكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.