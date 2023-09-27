حصول 6 قطاعات في شركة «مياه سوهاج» على شهادة الأيزو

حصلت 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على شهادة الأيزوا ISO 9001:2015، بعد قيام شركة TUV AUSTRIA بإجراء المراجعة الخارجية، وذلك في إطار تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي.

شهادة الأيزو لـ«مياه سوهاج»

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن شهادة الأيزو هي مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات، بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء، ما يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

القطاعات الحصالة على شهادة الأيزو

وأوضح رئيس مياه سوهاج، حصول قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة، والإدارة العامة للعلاقات العامة، والإعلام والتوعية، والخط الساخن وخدمة المواطنين، والمشاركة المجتمعية، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة على شهادة ISO 9001:2015، فيما حصلت الإدارة العامة للتدريب على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 21001:2018.