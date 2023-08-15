«البيئة» تضبط 5 طيور فلامنجو داخل كافيتريا في الإسكندرية

شنّ الفرع الإقليمي لوزارة البيئة في الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وضباط قسم شرطة البيئة، حملة للتفتيش على كافيتريا في الإسكندرية، للتحري بشأن وجود طيور فلامنجو بها من عدمه، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت المعاينة عن العثور على 5 من طائر البشاروش «فلامنجو» في الكافيتريا الكائنة بحي سيدي جابر، دون ترخيص، بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة، والذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص، طبقا للجداول الموجودة في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وحظر حيازة الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.

وعلى الفور، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة، وجرى مصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان في الإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة التحري بشأن ما تردد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود 5 من طيور البشاروش «فلامنجو» في أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية «في حالة سيئة»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.