الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا.. اعرف أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أصدرته قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وأماكن سقوط الأمطار في جميع المحافظات، كما أوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على جميع الأنحاء، والظواهر الجوية، إذ من المتوقع نشاط حركة الرياح على عدة محافظات فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر في عددٍ من المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وكشفت الهيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليتحول إلى لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب «الأرصاد» فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% غدًا الجمعة في عدة مناطق متفرقة على فترات متقطعة، حيث جاءت أماكن سقوط الأمطار كالآتي:

- السواحل الشمالية.

- السواحل الغربية.

- محافظات شمال الوجه البحري.

درجة الحرارة غدا في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجة الحرارة المتوقعة غدًا في جميع المحافظات، والتي من المتوقع أن تأتي كالتالي:

- القاهرة الكبرى.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يخص الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة فإنّها من المتوقع أن يكون هناك نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية بدءًا من 4 وحتى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.