محافظة مطروح تتدخل لمنع وصول مياه السيول إلى السوق

تدخلت محافظة مطروح لتحويل مسار السيول في وادي الخروبة على طريق السلوم إلى البحر لمنع وصول المياه إلى السوق وتفاديًا لأي خسائر.

وعملت المحافظة على إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار السيل، ووجهت مجلس مدينة مرسى مطروح بالدفع بـ2 لدور لحجز المياه بمسار السيل، لتحويله إلى البحر، وساعدت قوات الحماية المدنية المواطنين بدفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية، ومساعدة الأهالي والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

تدخل عاجل من محافظة مطروح لمنع وصول السيول

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان صحفي، جهود لإزالة وشفط مياه الأمطار بمنطقة الكيلو 4، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادي، بعيدا عن المنطقة السكنية.

سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية في مطروح

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح والتي شهدت سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية الليلة الماضية وصباح اليوم، ورافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا مع التوجيه بالدفع بـ2 لودر لحجز المياه بمسار السيل لوادي الخروبة على طريق السلوم وتحويله في الطريق إلى البحر، لمنع وصولها إلى السوق تفادى أي خسائر، وكذلك أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادي الخروبة إلى البحر.

كما تفقد محافظ مطروح منطقة القصر وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

ووجه محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة في شفط المياه من المناطق المتضررة.

وناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ما تأخذ جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

وتعرضت محافظة مطروح لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم.