التحالف الوطني يرسل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول في مطروح

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة محملة بأكثر من 3 آلاف كرتونة مواد غذائية ولحوم و3 آلاف لحاف وبطانية، إلى جانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها على أهالي مطروح، بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة.

تضامن التحالف مع أهالي مرسى مطروح

وأعلنت كيانات التحالف الوطني، تضامنها الكامل مع أهالي مطروح المتضررين من موجة الأمطار والسيول، مؤكدين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية والوقوف إلى جانبهم وقت الأزمات.

التحالف الوطني

يُذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.