حملة «أنت أقوى من المخدرات» تصل إلى قرية المثلث في كفر الشيخ

شهدت شوارع قرية المثلث التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ حملات توعية لأهالي وشباب القرية ضمن حملة «أنت أقوى من المخدِّرات» التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن رقم الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة.

تنفيذ عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري

ونفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

جدير بالذكر أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.