انتهاء 35% من الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة بنسبة 35%، مشيراً إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، لافتاً أنّ إدارات مرور كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير وإنشاء وحدات جديدة، مشيراً إلي أنّ الهدف من إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز تخفيف العبء عن كاهل المواطن حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

إنشاء وحدة مرور بيلا على مساحة 8400 متر

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه تم إنشاء وحدة مرور بيلا علي مساحة 8400 متر بتكلفة 38 مليون جنيه علي أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حيث تم تسليم الموقع لبدء الأعمال والتصميمات إلي مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإشراف المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين.

وأضاف «ساطور»، أنّ هناك جولات تفقدية مستمرة على مشروع وحدة مرور بيلا لمتابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء منها وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

تسهيل إجراءات استخراج التراخيص

وأفاد «ساطور»، أنّ وحدة مرور بيلا ستسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة، لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم، بجانب كافة الخدمات المرورية، توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من الذهاب إلي وحدات المرور بالمراكز الأخري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم (430) لسنة 2020 لتخصيص قطعة أرض علي مساحة 8400 متر، بمدينة بيلا، لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى مركز ومدينة بيلا.