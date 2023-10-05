حالة الطقس وخريطة الأمطار خلال الأسبوع المقبل بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، الأيام المقبلة، في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى تعرض المحافظات إلى سقوط أمطار، تستمر حتى الأحد المقبل 8 أكتوبر، مع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، مع استمرار نشاط الرياح والشبورة المائية.

وجاءت حالة الطقس الأيام المقبلة بأن تشهد المحافظات يوم السبت المقبل 7 أكتوبر شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 7 صباحا، على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتنشط الرياح في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، الوادي الجديد»، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وتشهد المحافظات يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر أمطارا خفيفة على محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة»، على فترات متفاوتة، وتنشط الرياح في محافظات «الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، بني سويف، البحر الأحمر».

وتشهد المحافظات حالة الطقس بداية من يوم الإثنين 9 أكتوبر حتى الأربعاء 11 أكتوبر نشاط للرياح المثيرة للرمال على محافظات جنوب سيناء، الوادي الجديد، شمال الصعيد، على فترات متفاوتة مع انعدام ظاهرة الشبورة المائية.