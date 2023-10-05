«الأرصاد» تعلن حالة الطقس لمدة أسبوع وخريطة سقوط الأمطار في المحافظات

تشهد حالة الطقس لمدة أسبوع اضطرابًا في الأحوال الجوية، بين نشاط حركة الرياح، وسقوط أمطار، وكثافة الشبورة المائية، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في آخر بيان لها، والذي أصدرته قبل قليل، موضحةً فيه خريطة سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة أسبوع كامل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع، وخريطة سقوط الأمطار في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وكشفت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع، والتي جاءت كالتالي:

- الجمعة 6 أكتوبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على عدة مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، والوادي الجديد.

- السبت 7 أكتوبر: تشهد حالة الطقس كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات، الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، فضلًا عن نشاط رياح على القاهرة الكبرى، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 8 أكتوبر: سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

- وفيما يخص الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع بقيمة درجة واحدة فقط، وفيما يلي التفاصيل.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

في سياق متصل فإنّ أماكن سقوط الأمطار غدًا تشمل محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والقليوبية، والإسماعيلية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، فضلًا عن مناطق غرب الإسكندرية، والعلمين، والضبعة، وسيدي عبد الرحمن، ومرسى مطروح، وراس الحكمة، والسلوم.