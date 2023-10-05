درجات الحرارة في مطروح اليوم بعد سقوط أمطار غزيرة الفجر

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في مطروح، اليوم، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة خلال ساعات الفجر، مؤكدة استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح - السلوم) تكون متوسطة على بعض المناطق، وفق أخر صور رصدتها الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة في مطروح اليوم

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مطروح اليوم الخميس خلال منتصف النهار ستصل العظمى لـ27 والصغرى 22 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس على مناطق مطروح تشهد سرعة رياح معتدلة، كما تشهد أجواء غائمة على مدار اليوم، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق متفرقة، إذ تتأثر المحافظة بالسحب الرعدية.

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة منتصف اليوم

وعنن درجات الحرارة اليوم الخميس على أبرز مدن الجمهورية فسجلت التالي:

القاهرة 31 24

الإسكندرية 28 23

العاصمة الإدارية 31 23

العلمين 28 22

6 أكتوبر 30 23

مطروح 27 22

بنها 30 23

السلوم 28 20

دمنهور 29 22

سيوة 29 20

رأس غارب 31 23

الغردقة 29 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 30 23

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

دمياط 29 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

السويس 29 22

العريش 29 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

رفح 28 22