هل تصل أمطار مطروح إلى القاهرة؟.. صور الأقمار الصناعية تكشف تطورات الطقس

هجمة خريفية قاسية، وتقلبات مناخية وأمطار غزيرة، على مدن محافظة مطروح، التي تحولت إلى برك من المياه، تحديدًا غرب مدينة مرسى مطروح، ليكون التساؤل: هل تصل اضطرابات الطقس إلى القاهرة في الساعات المقبلة؟

هل تصل أمطار مرسى مطروح إلى القاهرة؟

حالة طقس غير مستقرة تشهدها البلاد في الأيام المقبلة، مع إعلان فصل الخريف عن نفسه فعليا، بعدما ظل أياما يحتفظ بالأجواء الصيفية، إذ من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا وارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يعني تأثر عدد من المحافظات بالأمطار وحالة الطقس السيئة بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة، وفقًا للبيانات المتعاقبة لهئية الأرصاد في الأيام المنقضية.

توقعات الأرصاد لطقس الجمعة والسبت في القاهرة ومطروح

تشير توقعات «الأرصاد»، إلى أن محافظة مطروح ستظل متأثرة بالطقس المتقلب، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، التي كشفت استمرار تأثر المحافظة بالسحب الرعدية، خلال الساعات المقبلة، على أن يصاحبها سقوط للأمطار بين شديد ومتوسط الشدة على مناطق متفرقة.

هيئة الأرصاد توقعت سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الغربية بالبلاد، مستدلة بصورًا صادرة عن الأقمار الصناعة، وهي ذاتها التي تؤكد استمرار حالة الطقس غير المستقرة على مدن محافظة مطروح.

بداية من غد الجمعة، من المتوقع استمرار الأمطار الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب احتمالية سقوطها على الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بحسب هيئة الأرصاد.

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريح صحفي، إن هناك تحركات عاجل من أجل التعامل مع الطقس السيئ الذي ضرب المدينة في الساعات الماضية، من خلال الدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4، للعمل على زيادة كفاءة السدود، وإلى جانب التعزيز بالسواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع إثر الأمطار الغزيرة.