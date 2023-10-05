النائب سيد حجازي عن ذكرى نصر أكتوبر: مصدر عزة وكرامة للأمة العربية

قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معاني العزة والكرامة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التي خاضتها العسكرية المصرية، حيث قدم رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم من أجل استعادة كامل التراب.

الجيش قهر العدو في حرب أكتوبر المجيدة

وأضاف النائب سيد حجازي مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة، وأعاد العزة والكرامة لمصر وأمتنا العربية بأكملها، لافتا إلى أن أبناء جيشنا العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال أبطالنا الحصن والسند.

حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية، وقف فيها الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل تحقيق المستحيل وعبور خط بارليف المنيع، ليسطر المصريون بدمائهم قصة جديدة من حكايات التحدي والإرادة، مؤكدا أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وهنأ النائب سيد حجازي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، ونجاح مصر في معركة العزة والكرامة.